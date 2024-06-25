Боевики в Дагестане изначально планировали убить священника Котельникова

Террористы в Дагестане изначально планировали убить настоятеля храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на знакомый с ходом расследования источник.

По его словам, об этом говорит изучение переписок в изъятых у террористов смартфонах. Также при подготовке теракта были четко намечены и другие объекты для атаки — синагога в Дербенте и православные храмы в Дербенте и Махачкале.

Отмечается, что атака готовилась на протяжении месяца. Террористическая ячейка могла концентрироваться вокруг небольшого молельного дома в Сергокалинском районе.

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы.

Как стало известно, среди террористов - двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. У чиновника прошли обыски. Также среди ликвидированных в Дагестане боевиков мог быть бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров.

Накануне министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева заявила о том, что в результате теракта пострадали 46 человек, 20 человек погибли.