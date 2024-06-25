За ночь над Россией сбиты 30 беспилотников

В Минобороны РФ сообщили о том, что ночью над Россией сбиты десятки беспилотников.

29 беспилотников сбиты над Белгородской областью, один – над Воронежской.

Такие атаки проходят регулярно. Например, 23 июня стало известно, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над российскими регионами. Большая часть – 28 БПЛА – уничтожено над территорией Брянской области. Еще по два – в Смоленской и Липецкой областях, один – в Тульской области.