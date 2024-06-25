Джулиан Ассанж на свободе

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел из британской тюрьмы и даже уже был отправлен в родную Австралию.

Ассанж пошел на сделку с американскими прокурорами, которые требовали его экстрадиции из Великобритании. В рамках сделки Ассанж признал себя виновным в нарушении американского законодательства о шпионаже (всего 52 пункта обвинения). Сразу после этого его освободили, в лондонском аэропорту Станстед он сел в самолет и улетел в Австралию.

Guardian сообщает, что в Австралии Ассанжу уголовное преследование тоже не грозит, хотя обвинение в отношении него было выдвинуто – ему зачтут пятилетнее пребывание в лондонской тюрьме строгого режима.

WikiLeaks сообщил в X, что Ассанж покинул тюрьму Белмарш в понедельник утром, после 1901 дня заключения там. По данным организации, он провел это время "в камере размером 2х3 метра, изолированной 23 часа в сутки".

WikiLeaks в 2010 году опубликовал сотни тысяч секретных военных документов США о действиях Вашингтона в Афганистане и Ираке. Помимо того, что документы, опубликованные без цензуры, пролили свет на противоправные действия американских властей, под угрозу были поставлены жизни агентов под прикрытием, которые также были раскрыты в результате публикации.

Соглашение о признании вины было заключено через несколько месяцев после того, как президент США Джо Байден заявил, что рассматривает просьбу Австралии прекратить попытки США привлечь к ответственности Ассанжа.