Екатеринбуржцам рассказали, как пройдет фестиваль фудтраков "Жизнь на колесах"

Стала известна программа фестиваля фудтраков "Жизнь на колесах", который пройдет в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. Напомним, что фудтраки расположатся на площади 1905 года и будут угощать горожан блюдами русской, итальянской, немецкой, сербской, корейской, грузинской, армянской, мексиканской, американской и турецкой кухонь.

Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией, особым гостем фестиваля станет известный российский шеф-повар, поклонник и пропагандист русской кухни, ведущий проекта "Монастырская кухня" на канале "Спас" Максим Сырников. Он расскажет гостям о настоящей русской кухне. Помимо этого организаторы обещают презентацию нового гастрономического путеводителя по России "Потаенная Россия. От блинов до ухи: путешествие за рецептами и тайнами старых городов".

"Вы сможете узнать какое будущее ждет автотуризм Свердловской области – будет представлен проект Московско-Сибирского тракта, частью которого является автомобильный маршрут Большой уральской тропы", - говорится в сообщении канала.

Также гостей фестиваля ждут конкурсы "Самый необычный трак", "Самое популярное блюдо Фестиваля", а 5 июля состоится самый настоящий парад фудтраков. Красочная колонна проедет по главным улицам Екатеринбурга.

Напомним, что свои способности продемонстрируют повара популярнейших городских кафе и ресторанов. Среди них: Georgia Armenia, Bukowski grill, Custo, грилль маркета "Точно Сочно".