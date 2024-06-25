25 Июня 2024
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Политика Республика Калмыкия
Фото: vmeste-rf.tv / Евгений Ткачёв

Мэр Элисты уходит в администрацию Калмыкии

Глава Калмыкии Бату Хасимов предложил главе Элисты Шафрану Тепшинову перейти в свою администрацию. Решение может быть вызвано желанием руководителя региона перезагрузить муниципальную власть перед выборами, в которых будет участвовать Хасимов.

"Предложил Шафрану Тепшинову продолжить работу на республиканском уровне в администрации главы Калмыкии. Шафран Григорьевич принял городское хозяйство в непростое время, многие проблемы города копились десятилетиями. За два с половиной года он многое сделал для Элисты. Уверен, его опыт работы и управленческий потенциал будут востребованы в решении многих вопросов", - написал Хасимов в своем telegram-канале.

Хасимов рекомендовал депутатам Элистинского городского собрания рассмотреть на должность главы администрации города Алдара Лиджикова.

"Он показал себя во главе Яшалтинского района эффективным, современно мыслящим руководителем", - написал глава республики.

По мнению заместителя директора Института региональных проблем Николая Юханова, Бату Хасиков, который осенью намерен переизбраться на второй срок, хочет "перезагрузить" работу муниципальной власти. В мае пост председателя Элистинского горсобрания (формально он считается главой города) покинул Николай Орзаев, а и. о. спикера был утвержден Максим Сорокин.

"На город неслучайно поставлен самый эффективный молодой руководитель. К Шафрану Тепшинову не было больших претензий, но Бату Хасиков хочет иной динамики развития Элисты. И главное, большей публичности и открытости в общении с горожанами. Алдар Лиджиков завоевал любовь яшалтинцев своим трудом и простотой в общении", - цитирует "Ъ" Юханова.

При этом источник издания, знакомый с ситуацией, призывает не связывать перестановки в мэрии с предстоящими выборами главы республики.

Теги: Бату Хасимов, Шафран Тепшинов, Калмыкия, Элиста


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