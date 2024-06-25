В России могут ввести оценки за поведение школьников

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил ввести в школах оценки за поведение.

По его словам, двоечников по поведению можно не допускать к экзаменам. "Извини, не умеешь себя правильно вести, значит, какой-нибудь другой дорогой пойдешь", – заявил Фадеев.

Принимать решение о недопуске, по его словам, должен педагогический совет школы, решение которого можно будет обжаловать через суд. Возвращение двоек, а также возможности отчислить хулиганов из школы – это серьезная мера по защите чести и достоинства учителей, подчеркнул Фадеев.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в ведомстве концептуально не против такой оценки. "Критерии этой оценки, кто ее будет выставлять – учитель, педагогический состав – и какие последствия у этой оценки, нужно понимать", – сказал Кравцов.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев напомнил, что проблема поведения в школе намного шире, чем просто введение оценки. По его словам, образ советского хулигана – это «милое существо» по сравнению с сегодняшними, особенно с обезличенными из сети. "Они оговаривают учителей в сети, это все подхватывают Telegram-каналы, и если бы только родители, но и неразобравшиеся политики. И вся эта грязь на учителей льется", – отметил он. Решение проблемы, по его словам, нужно "расчленять" и решать по уровням и ведомствам, сообщают "Ведомости".

Ранее педагогам поручили наблюдать за поведением школьников в интернете. Учителя должны будут проверять подписки на группы, распространяющие идеологию и сведения о способах совершения самоубийств, призывы к суициду, к деструктивным действиям.