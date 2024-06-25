Duty free с алкоголем на внутренних вылетах откроют только три аэропорта

В России магазины беспошлинной торговли duty free c алкоголем в зонах внутренних рейсов появятся только в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово.

В других воздушных гаванях страны путешествующие не смогут купить спиртное в стерильных зонах. В Минпромторге считают, что площади практически всех аэропортов страны не позволят им запустить такую торговлю — для этого не хватит пространства. Ранее МВД потребовало организовать подобную торговлю только в залах прилета. Эту информацию ведомство передало в Минфин, который направил обобщенное мнение в адрес кабмина и комитета Госдумы по экономполитике.

Ранее в МВД опасались, что предлагаемые послабления в продаже спиртного в аэропортах увеличат число происшествий в воздухе. По данным полиции, в 2021–2023 годах авиакомпании расторгли 6,3 тыс. договоров перевозки с пассажирами из-за распития алкоголя в запрещенных местах и появления в общественных местах в состоянии опьянения, сообщают "Известия".

Кроме того, полагают в МВД, будет разумно лишить покупателя возможности вскрывать приобретенный алкоголь перед рейсом. К примеру, можно упаковывать бутылки в специальные зип-пакеты. В целом силовики считают, что продажа алкоголя возможна только в пункте прилета, а не вылета.