Туроператоры в Дагестане не фиксируют массовых отмен туров после терактов

В Дагестане туроператоры после терактов заявили о ряде обращений с просьбой об отмене или переносе тура.

При этом, по данным пресс-службы Минтуризма региона, массовой отмены поездок и отмен туров в республику нет.

Также никто из отдыхающих в республике не захотел уехать досрочно, говорят туроператоры.

Глава региона Сергей Меликов заявил, что Дагестан в состоянии обеспечить безопасность туристов, чтобы они не прерывали свой отдых в республике, сообщает РИА "Новости".

Минэк рекомендовал не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан. При этом Российский союз туриндустрии призвал не ездить в Дагестан до стабилизации ситуации.