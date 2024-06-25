Меликов: Теракты в Дагестане были скоординированы по целям и времени

В Дагестане боевики, напавшие 23 июня на религиозные учреждения и полицейских, были скоординированы по целям и времени.

Как сообщил глава республики Сергей Меликов. 15 из 20 погибших были полицейские. "И, видимо, у бандитов был прямой расчет, совершив одновременно четыре террористические атаки, внести хаос в действия правоохранительных и силовых подразделений, воспользовавшись чем, уйти от ответственности и уйти от попыток задержания", – сказал он, передает ТАСС.

Ранее установлены личности боевиков, напавших на синагогу и церкви в Дагестане. Ликвидированы пять человек, причастных к совершению преступления. По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник.