Зарплаты айтишников выросли на 18%

В России за период с января по май работодатели предлагали IT-специалистам среднюю зарплату в 131 тыс. 200 руб.

Это в номинальном выражении на 18% больше, чем за тот же период 2023 года, выяснили в HH.ru. Инфляция за этот период составила 7,8%. Отсюда следует, что реальная зарплата айтишников выросла на 9%. Это оказалось одним из самых значимых приростов в этой сфере за последние 10 лет.

Сегодня зарплата IT-специалистов в 2,2 раза больше средней зарплаты по стране. Количество вакансий в сфере IT в январе – мае также увеличилось на 19% и составило 235 тыс. 300, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что дефицит рабочих кадров к 2030 году достигнет 2-4 млн человек: от 1,1 до 2,2 млн специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 млн — высшей квалификации. Сильнее всего проблема затронет обрабатывающую промышленность (0,8-1,1 млн человек), логистику (0,3-0,5 млн) и торговлю (0,3-0,5 млн).