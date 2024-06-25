25 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

Под домашний арест отправлен второй совладелец "Русских фондов"

В Москве Тверской суд после Константина Бейрита отправил под домашний арест до 23 сентября Сергея Васильева, который является вторым совладельцем инвестиционной группы "Русские фонды".

Он проходит по делу о мошенничестве. Обоим совладельцам избрана мера пресечения в рамках дела в отношении заместителя председателя совета директоров оборонной компании РТИ Евгения Новицкого, которого отправили под домашний арест на прошлой неделе. Он обвиняется по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере, сообщает РИА "Новости".

Как считает следствие, Новицкий и прочие лица разработали преступный план, чтобы под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах похитить денежные средства АО "НПФ "Урал ФД", пенсионные резервы и пенсионные накопления участников АО "НПФ "Урал ФД".

Новицкий занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 годы. С апреля 2019 года был первым заместителем гендиректора "Фосагро", однако после введения персональных санкций в июне 2022 года покинул этому должность.

Теги: арест, мошенничество


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