Пожар во Фрязино мог произойти из-за неисправности в электрооборудовании

Крупный пожар в восьмиэтажном здании в подмосковном Фрязино мог случиться из-за неисправности в электрооборудовании.

Речь может идти, в том числе, о коротком замыкании. Точную причину возгорания позволит установить специальная пожарно-техническая лаборатория. Проверки здания проводились в 2017 году и выявили 13 нарушений требований пожарной безопасности.

Было заведено административное дело, сообщает РИА "Новости".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во время пожара во Фрязино погибли два человека.