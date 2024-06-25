Кадыров заявил, что "задержал" Вайханова и пригласил СБУ приезжать

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на заведение уголовного дела СБУ в отношении руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне Байбетара Вайханова.

"СБУ ищет руководителя Российского университета спецназа имени В.В.Путина Байбетара Вайханова в связи с возбуждением на него уголовного дела. СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!", - написал Кадыров в Telegram.

24 июня СБУ сообщила об открытии уголовного дела в отношении Вайханова за "причастность к войне против Украины".