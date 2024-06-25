В США заявили, что не располагают оценками по ракетной атаке на Севастополь

Американские власти не располагают оценками относительно того, кто именно несет ответственность за ракетный удар со стороны Украины по Севастополю.

"У нас нет какой-либо оценки по основной атаке, в том числе относительно того, кто именно несет за нее ответственность", - заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер, сообщает РИА "Новости".

В американском Министерстве обороны на фоне заявлений России о причастности США к теракту в Севастополе заявили, что Киев сам решает, где наносить удары. Как заявил представитель Пентагона Чарльз Диц, "Украина сама принимает решения касательно целей и проводит свои собственные военные операции", сообщает Reuters.

Посол США Линн Трейси вызвана в МИД России в связи с ракетным ударом ВСУ по Севастополю. Дипломату был сделан демарш в связи "кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима".