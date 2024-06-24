25 Июня 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин: Мы сделаем всё, чтобы цель – подорвать мир и дружбу народов в России не была достигнута

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл внеочередное заседание этноконфессионального совета. Главной темой повестки стали трагические события, произошедшие накануне в Дербенте и Махачкале.

Все члены этноконфессионального совета выступили с осуждением террористического акта, совершённого 23 июня в Дагестане, и выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших.

«Мы считаем, что цель террористов – подорвать мир, стабильность, вековую дружбу народов России, и мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы враги России этой цели не достигли», – подчеркнул губернатор.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Отдельный акцент участники заседания сделали на том, какие меры необходимо предпринимать, чтобы оградить молодёжь от влияния радикальных религиозных идей и деятелей, их распространяющих. Для этого нужно активизировать соответствующую работу в молодёжной среде. Особенно это касается религиозных учебных заведений, гражданских вузов и ссузов, а также спортивных клубов.

Как заметил руководитель агентства по делам молодёжи Виктор Нуртазин, профилактика экстремизма и радикализма не всегда ведётся в спортивной среде. Между тем, тренеры имеют порой большее влияние на подрастающее поколение, чем родители и преподаватели. Игорь Бабушкин поручил Виктору Нуртазину подготовить предложения по ведению такой работы среди молодых спортсменов, в том числе занимающихся в частных клубах.

В целом губернатор Игорь Бабушкин отметил хорошую работу всех культурно-национальных объединений в Астраханской области. Глава региона обратился к участникам Совета с предложением публично озвучить личную позицию по вопросу сохранения мира и согласия на территории области.

Муфтий Астраханской области Рауф-хазрат Джантасов назвал теракты 23 июня 2024 года великим преступлением против человечности:«В любой религии ни один человек не может посягать на жизнь и здоровье другого. За это чудовищное деяние преступники должны понести жёсткое наказание. В то же время мы не должны поддаваться панике. Мы, астраханцы, жили и будем продолжать жить в мире и согласии в нашем многонациональном регионе».

Руководитель отдела по делам молодёжи Астраханской епархии, иерей Виталий Семенов от лица всех православных священнослужителей региона осудил теракты: «Всё, что связано с убийством, есть попрание Бога и его заповеди «не убий». Нужно всеми силами сохранять мир в нашем регионе, не допускать радикальных проявлений ни в одной из конфессий».

Председатель совета Астраханской региональной общественной организации казахской культуры «Жолдастык» Равиль Арыкбаев уверен, что взрывы в Севастополе, теракты в Дагестане – звенья одной цепи:
«Сейчас очень важно проявить мудрость и адекватно реагировать на такие события. Мы обеспокоены тем, что проявления националистического характера направлены на многовековые устои дружбы и мира и на наши многонациональные семьи. Здесь важно добиться, чтобы наша молодёжь понимала это и была готова дать отпор».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Руководитель Астраханского отделения общества развития и сохранения славянской культуры «Северный человек» Сергей Стороженко считает, что наша страна сейчас находится в тяжелой исторической ситуации:«Мы воюем с умным сильным беспринципным врагом, который не знает ни морали, ни совести, ни нравственности. Он бьёт по самым чувствительным местам, которые вызывают большой эмоциональный всплеск у населения. Поэтому целью нашей организации и всего этно-конфессионального совета является устранение причин для возникновения национализма, нацизма и фашизма. На примере нашего региона могу сказать, что здесь налажено взаимодействие между культурно-национальными обществами, и выстроена работа с региональной властью».

Теги: игорь бабушкин, мир народов, агентство по делам молодежи, профилактика экстремизма


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