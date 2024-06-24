25 Июня 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области будут принимать дополнительные меры по антитеррористической защите религиозных объектов

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии. Участники обсудили меры по усилению защищённости религиозных объектов, меры общественной безопасности в ходе массовых мероприятий, в том числе религиозных, а также совершенствование профилактической работы в среде лиц, подверженных идеологии терроризма.

Губернатор подчеркнул, что поводом для проведения внеочередного заседания стали трагические события, которые произошли накануне в Дагестане и Крыму, а также недавний захват заложников в Ростовском СИЗО.

«В результате варварских террористических атак погибли мирные люди, сотрудники полиции. Наши враги руками националистов и террористов пытаются посеять панику и междоусобицу в обществе, расколоть и уничтожить нашу страну», – отметил Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Накануне глава Астраханской области выразил соболезнования родным и близким погибших. Губернатор уверен: все эти трагические события – это звенья одной цепи. Поэтому общая задача – сделать всё, чтобы не допустить подобных провокаций и не дать врагам России пошатнуть межнациональный и межконфессиональный мир.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Губернатор поручил профильным структурам жёстко пресекать в регионе любые экстремистские и террористические проявления, а также противостоять всем попыткам посеять в обществе рознь и ненависть по религиозному и национальному признаку.

Особое внимание Игорь Бабушкин поручил уделить пропускному режиму на приграничных территориях. Также он призвал всех астраханцев быть бдительными и о подозрительных людях, предметах и транспорте немедленно сообщать в правоохранительные органы.

Теги: антитеррористическая комиссия, игорь бабушкин, защита религиозных объектов


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