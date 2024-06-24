Губернатор Астраханской области осмотрел строящиеся социальные объекты

Сегодня глава Астраханской области Игорь Бабушкин посетил строящиеся в рамках нацпроектов детсад и школу в микрорайонах Бабаевского и Западный-2. Еще один важный социальный объект – дом-интернат для пожилых людей и инвалидов.

Социальное учреждение на 74 места строят по нацпроекту «Демография». Оно расположено рядом с действующим домом-интернатом по улице Безжонова, 1, где проживают более 260 пожилых людей. Новое здание готово на 72%. На сегодняшний день здесь проходит монтаж внутренних систем вентиляции, электроснабжения, канализации, кровельные и фасадные работы и благоустройство территории. Подрядчик заверил, что корпус будет сдан к концу 2024 года.

Игорь Бабушкин проверил также готовность образовательных учреждений, которые строят в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» по адресам пер. Грановский и ул. 8-я Железнодорожная. Их открытие поможет разгрузить уже работающие школы в микрорайонах Бабаевского и Западный-2.

Школа в Трусовском районе рассчитана на тысячу мест. Строительство объекта на заключительном этапе. Ежедневно здесь трудятся более 60 специалистов. Сейчас они проводят внутренние отделочные работы, благоустраивают прилегающую территорию, устанавливают оборудование пищеблока и собирают мебель. Здание планируют ввести в эксплуатацию не позднее июля-августа.

«Нам необходимо закончить объект как можно раньше, чтобы до сентября решить вопрос с лицензией. Важно благоустроить территорию и за пределами школы», - поручил Игорь Бабушкин.

Аналогичное учебное заведение возводят в микрорайоне Бабаевского. Его строительная готовность - 16%. Здесь задействованы 35 человек. На сегодняшний день они заливают фундамент. Работу усложняет высокий уровень грунтовых вод.