Рост грузооборотп портов Астраханской области за пять месяцев 2024 год достиг 61%

Перевалка экспортных и импортных грузов через морские порты Астрахань и Оля за пять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 61 %, каботажных — на 55 %. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский.

«По оперативным данным Росморпорта, в январе-мае 2024 общий грузооборот морских портов Астрахань и Оля составил 2 миллиона 384,5 тысячи тонн, что на 61 % превышает грузооборот мая 2023 года (1 миллион 482,5 тысячи тонн). Перевалка импортных и экспортных грузов увеличилась на 61 %, составила 405,7 и 1 миллион 905,4 тысячи тонн соответственно. 73,4 тысячи тонн составила перевалка каботажных грузов с ростом на 55 %», — сказал Илья Волынский.

Он пояснил, что транскаспийский участок МТК «Север-Юг» становится все более востребованным. Формирование новых грузопотоков подтверждается увеличившимся спросом на поставку грузов через грузовые терминалы региона.

Также министр обратил внимание на то, что грузооборот морских портов России за январь-май 2024 года уменьшился на 3,4 %. В то же время грузооборот российских портов на Каспии за этот период возрос более, чем на 30 %, и эта динамика достигнута прежде всего за счет морских портов, расположенных на территории Астраханской области.

Грузооборот порта Оля в январе-мае составил 634,6 тысячи тонн, темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — 444 % (142,9 тысячи тонн в 2023 году); грузооборот порта Астрахань — 1 миллион 749,9 тысячи тонн с темпом роста в 131 % (1 миллион 339,6 тысячи тонн в 2023 году).