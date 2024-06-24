Семья тюменского силовика, который погиб в Дагестане, получит 3 миллиона

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семье погибшего в Дагестане сотрудника заводоуковской Госавтоинспекции лейтенанта Виталия Мезенцева, который был в республике в командировке.

"Ему был 31 год. Не дожил семь дней до 32-летия. У офицера остались двое детей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким лейтенанта Мезенцева, который ценой своей жизни защитил мирных жителей от рук террористов", - написал Моор в своем telegram-канале.

Два сотрудника заводоуковской полиции получили тяжелые ранения.

"Тюменская область окажет такую же помощь раненым и семье лейтенанта Мезенцева, которую мы оказываем нашим военным. Раненым – по 1 млн руб., семье Виталия – 3 млн руб. По моему поручению с дагестанскими врачами связались тюменские медики. Поможем нашим парням с лечением и реабилитацией", - пишет Моор.

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими.

Среди ликвидированных террористов - двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. У чиновника прошли обыски. Также среди ликвидированных в Дагестане боевиков мог быть бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров.