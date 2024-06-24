В Тюмени умер основатель клуба "Дзернжинец" Геннадий Нечаев

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о смерти основателя клуба "Дзержинец" Геннадия Нечаева, благодаря которому многие дети, оказавшиеся в трудной ситуации, встали на правильный путь.

Нечаев посвятил свою жизнь службе в правоохранительных органах, стоял у истоков создания в Тюмени системы профилактики правонарушений, работал с трудными подростками. Его методы и труды заслужили признание на уровне всей страны. За выдающиеся заслуги получил звание "Почетный гражданин города Тюмени".

"Жизненный путь Геннадия Александровича – это пример искренней преданности своему делу, безмерной душевной щедрости и стремления помогать окружающим. От имени жителей Тюменской области выражаю соболезнования родным и близким Геннадия Александровича", - написал Моор в своем telegram-канале.

В центре "Дзержинец" уточнили, что прощание состоится с 15 до 16 часов 26 июня по адресу улица.Семовских 1/1 (Роза ритуал).

"На прощание просьба приходить без венков и цветов (процедура кремации). Похороны состоятся в пятницу, 28 июня", - сообщает клуб.

Он умер утром 23 июня 2024 г. в возрасте 82 лет. Причина не названа ни клубом, ни губернатором. Звание "Почетный гражданин города Тюмени" присвоено Нечаеву в 2016 го. за выдающиеся заслуги перед городом в сфере общественной деятельности.