ЕС решил отправить доходы от активов России в Европейский фонд мира

Главы МИД стран Евросоюза решили отправить доходы от активов России в Европейский фонд мира на оружие Киеву.

ЕС выделит Украине €1,4 млрд вскоре, €1 млрд – до конца года на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия, пишет ТАСС.

Конфискация странами "Большой семерки" активов Москвы может обернуться против них самих. Дело в том, что объем прямых инвестиций в российскую экономику членов G7 по итогам 2022 г. (более поздних данных на текущий момент нет) составил $82,8 млрд, эту сумму и могут потерять страны "семерки".

За границей заморожены резервы России в сумме $300 млрд. Около €200 млрд находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Известно, что замороженные российские активы принесли европейскому депозитарию Euroclear €4,4 млрд доходов за 2023 г., тогда как за 2022 г. такие доходы составили €821 млн.