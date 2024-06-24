В Подмосковье в пожаре в НИИ "Платан" погибли двое

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во время пожара во Фрязино погибли два человека.

"Один из пострадавших – 34-летний мужчина – находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени Гольца во Фрязино, его подключили к ИВЛ", - написал Воробьев в своем telegram-канале.

Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Их уже осмотрели, от госпитализации они отказались, угрозы для их жизни нет.

По данным МЧС России, площадь пожара во Фрязино увеличилась до 5 тыс. кв. м. Внутри здания находятся баллоны с газовоздушной смесью. На месте работают более 130 специалистов и 50 единиц техники.