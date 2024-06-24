Велосипедист из Каменска-Уральского рассказал, как встретил 16-летнюю Дану

Эдуард Голиков, преследовавший 16-летнюю Дану в Каменске-Уральском, рассказал, как убивал девушку.

На видео, опубликованном СКР, 36-летний Эдуард Голиков рассказывает, что встретил подростка на тротуаре возле лесопарка. Решил познакомиться, но когда та не отреагировала, потащил ее в лес.

"Тут я ее встретил. Ну, я хотел познакомиться с ней просто, предложить дружбу. Она ничего не стала мне говорить, после чего я взял ее за руку, ну и повел в лес", - сказал Голиков.

По версии следствия, мужчина затащил девушку на участок лесопарка, где повалил на землю и стал удерживать. Дана оказала активное сопротивление, стала громко кричать, потому изнасиловать ее не получилось. Тогда обвиняемый, чтобы скрыть следы преступления, руками задушил девушку. Смерть несовершеннолетней наступила через непродолжительный промежуток времени в результате механической асфиксии. После этого обвиняемый, заметив лежащий на земле сотовый телефон, тайно похитил его, скрывшись с места преступления.

Напомним, трагедия произошла в августе прошлого года, когда девушка возвращалась домой в Каменск-Уральский из Екатеринбурга на последней электричке. Из-за отсутствия транспорта поздним вечером ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением она оставила запись в своем блоге, в которой просила "не убивать и не насиловать ее", так как она хочет дойти до дома.

Домой 16-летняя Дана не вернулась, а вскоре было найдено ее тело. Следствие рассматривало вариант с употреблением наркотиков, однако отец погибшей настаивал на версии с убийством. Позднее волонтерами (по другой версии, самим отцом) были собраны записи видеонаблюдения, на которых отображен весь маршрут Даны. На них видно, что всю дорогу подростка преследует велосипедист. Его действия показались подозрительными не только отцу и комментаторам под видео, но и следователям и даже телеведущему Андрею Малахову. Позднее подозреваемого велосипедиста задержали - им оказался ранее судимый за кражу и грабеж местный житель, работающий стропальщиком.