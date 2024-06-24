Суд арестовал контрактника-дезертира, обвиняемого в убийстве девочки в Кузбассе

Томский гарнизонный военный суд арестовал контрактника-дезертира Андрея Быкова, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Кузбассе.

Девочка пропала 18 июня в городе Топки, на следующий день ее тело с признаками насильственной смертибыло обнаружено в колодце рядом с заброшенным зданием.

Был задержан подозреваемый. Как сообщало региональное управление СК РФ, ранее судимый за убийство 49-летний местный житель. По информации источника РИА Новости, мужчина уходил на СВО из колонии и побывал в плену.