ЕС внес "Уральские авиалинии" в санкционный список

Евросоюз внес в санкционный список авиакомпанию "Уральские авиалинии". Об этом сообщается в постановлении официального журнала ЕС.

Согласно документу, причиной санкций стала перевозка компанией военнослужащих в зону СВО во время мобилизации.

Ограничения включают в себя запрет на полет над территорией Евросоюза или посадку, однако касаются они только самолетов, выполняющих частные перелеты по заказу российских физ- и юрлиц.

Помимо этого, в список также попали АО "144 БТРЗ" (144-й Бронетанковый ремонтный завод), располагающийся в Екатеринбург, "Совкомфлот" и детский лагерь "Артек".