Россияне в среднем планируют потратить на летний отпуск 67 тысяч рублей
В среднем работающие россияне планируют потратить на летний отпуск около 67 тыс. руб. Причем мужчины в среднем планируют потратить больше женщин — 70 645 руб. против 63 487 руб., это данные опроса, проведенного сервисом "Авито Работа"
В целом отдыхать летом планируют 68% респондентов среди работающих соотечественников.
Также опрос выявил топ-7 отраслей, работники которых планируют больше всех потратить на летний отпуск (на одного человека).
- Автомобильный бизнес — 93 489
- Банки, инвестиции — 85 853
- Консалтинг, профессиональные услуги — 81 413
- IT, интернет, телеком — 79 012
- Туризм, гостиничный бизнес и предприятия общественного питания — 77 791
- Фитнес, салоны красоты — 77 428
- Строительство, недвижимость — 74 840