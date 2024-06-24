Россияне в среднем планируют потратить на летний отпуск 67 тысяч рублей

В среднем работающие россияне планируют потратить на летний отпуск около 67 тыс. руб. Причем мужчины в среднем планируют потратить больше женщин — 70 645 руб. против 63 487 руб., это данные опроса, проведенного сервисом "Авито Работа"

В целом отдыхать летом планируют 68% респондентов среди работающих соотечественников.

Также опрос выявил топ-7 отраслей, работники которых планируют больше всех потратить на летний отпуск (на одного человека).

- Автомобильный бизнес — 93 489

- Банки, инвестиции — 85 853

- Консалтинг, профессиональные услуги — 81 413

- IT, интернет, телеком — 79 012

- Туризм, гостиничный бизнес и предприятия общественного питания — 77 791

- Фитнес, салоны красоты — 77 428

- Строительство, недвижимость — 74 840