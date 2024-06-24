В Пятигорске задержали мужчин, танцующих лезгинку после терактов в Дагестане

В Пятигорске задержали группу мужчин, которые танцевали лезгинку в день, когда произошли теракты в Дагестане. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"Они были задержаны сотрудниками полиции, традиционно извинялись на камеру и понесут, наверное, административное наказание", – написал Ворошилов в своем Telegram-канале. При этом глава курорта выразил надежду, что будет рассмотрена возможность уголовной ответственности. По его мнению, "наказывать за вседозволенность и беспредел надо жестко".

Ранее в СКР сообщили, что установлены личности боевиков, напавших на синагоги и церкви в Дагестане. Ликвидированы пять человек, причастных к совершению преступления. По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник.

Среди ликвидированных террористов оказались двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник.