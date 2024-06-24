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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: t.me/ilnursuiundukof

Объявленного экстремистом активиста Алсынова* избили в прикамской колонии

Объявленного экстремистом активиста Фаиля Алсынова* избили в прикамской исправительной колонии №29 общего режима. Об этом в соцсетях сообщил его адвокат Ильнур Суюндуков, передает корреспондент Накануне.RU.

Осужденный был этапирован в Пермь 7 июня. 11 июня адвокат приехал в колонию "после получения информации о недозволенных методах содержания и о применении насилия в отношении него". По словам защитника, он не распространял данную информацию по просьбе осужденного, из опасений навредить ему.

"На сегодняшний момент, факт причинения ему телесных повреждений, подтверждаю. По этому факту Пермской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проводится проверка, будем методично и последовательно добиваться привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности. После проведения многочисленных проверок учреждения, ситуация значительно улучшилась - в данное время Фаиль чувствует себя хорошо, на состояние здоровья не жалуется, проходит плановое медицинское обследование", - говорится в сообщении.

По уголовному делу, по словам адвоката, наступил этап формирования и подачи кассационных жалоб, после их подачи дело будет направлено в Шестой кассационный суд общей юрисдикции города Самара.

Напомним, 17 января 2024 года суд огласил приговор активисту Фаилю Алсынову. Суд приговорил его к четырем годам колонии по 282-й статье. Дело рассматривалось в закрытом режиме. У суда, по словам очевидцев, собралось несколько тысяч человек на несанкционированную акцию, в знак протеста. Сообщалось о столкновении протестующих с ОМОНом.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

*включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

Теги: башкирия, колония, эко-активист, колония, побои


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