Количество погибших в теракте в Дагестане выросло до 20

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева заявила о том, что в результате теракта пострадали 46 человек. 20 человек погибли.

"Вся необходимая медицинская помощь оказывается пациентам, госпитализированным в республиканские медучреждения и в ЦГБ г. Дербента. Состояние семи раненых расценивается как тяжелое. Часть пациентов будет переведена в ведомственные учреждения для дальнейшего продолжения лечения", - цитирует Беляеву пресс-служба минздрава Дагестана.

Ранее сообщалось, что одним боевиков, напавших на полицейских в республике, оказался бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров — воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец клуба его сына Хабиба Eagles MMA. Также среди ликвидированных террористов оказались двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник.