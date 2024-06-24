Миронов снова агитирует за снятие моратория на смертную казнь

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов считает необходимым казнить террористов.

"Реакция государства должна быть только одна: для террористов – смертная казнь, для их пособников – тюрьма, для их родных и близких - увольнение с госслужбы и пожизненный запрет на работу в органах власти. Иначе мы эту гидру не победим", - цитирует Миронова РБК.

Примечательно, что, один из боевиков, которых ликвидировали накануне в Дагестане – Али Закаригаев – был главой отделения "Справедливой России" в Сергокалинском районе республики. Об этом сообщили РИА Новости в реготделении. Там уточнили, что Закаригаев два года назад ушел с этой должности.