В Ростове-на-Дону возле ТРЦ задержан вооруженный мужчина

По предварительным данным, случившееся квалифицируется как хулиганство.

"Сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека с травматическим оружием. Проводится проверка, устанавливаются очевидцы произошедшего", - написал в своем telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На парковке возле одного из торговых центров Ростова-на-Дону задержан вооруженный мужчина. Речь идет о ТЦ Суворовский.



