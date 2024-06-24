Евросоюз ввел санкции против холдинга "Новапорт", в который входят аэропорты Перми, Тюмени и Салехарда

Евросоюз включил в санкционный список аэропортовый холдинг "Новапорт". Об этом говорится в постановлении, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

В причинах включения компании в санкционный список говорится, что "Новапорт" "поддерживает российское правительство в обеспечении логистической инфраструктуры для ВВС России и подрывает территориальную целостность Украины".

В холдинг входят "Новапорт" входят пермский аэропорт Большое Савино, аэропорт Салехарда и тюменский аэропорт "Рощино".

Как сообщает РБК Тюмень, со ссылкой на тюменского политолога Александра Безделова, включение компании в список санкций не повлияет на ход реконструкции тюменского аэропорта, так как поставки оборудования из недружественных стран в России научились обходить через дружественные юрисдикции, а кроме того, всегда есть китайские аналоги. Авиаперевозкам санкции также не повредят.