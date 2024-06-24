Shot: В Дагестане проверят спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА

В Дагестане проведут проверки спортивных секций, в которых готовили бойцов ММА, в том числе — бывших участников бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles ММА, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, оперативникам предстоит выяснить, нет ли среди спортсменов радикалов, а также участников так называемых "спящих ячеек".

Ранее сообщалось, что одним боевиков, напавших на полицейских в республике, оказался бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров — воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец клуба его сына Хабиба Eagles MMA. Также среди ликвидированных террористов оказались двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник.

В СКР сообщили, что установлены личности боевиков, напавших на синагоги и церкви в Дагестане. Ликвидированы пять человек, причастных к совершению преступления. По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник.