Фестиваль уличной культуры, маркеты, зрелищные площадки - стали известны детали программы Дня молодежи в Астраханской области

29 июня по всей России пройдут фестивали Дня молодёжи — 2024. Праздник молодости и возможностей в этом году состоится более чем в 35 регионах страны. Главный молодёжный день пройдёт под девизом «Объединяем Россию!». Темами праздника станут Год семьи, а также Объединение как ключевой смысл. Участие в Дне молодёжи бесплатное и открыто для всех желающих по предварительной регистрации на сайте: деньмолодёжи2024.рф.

В рамках Дня молодёжи в Астрахани пройдет фестиваль «Уличной классики» — это комплексная программа, нацеленная на развитие уличных культур, современных и экстремальных видов спорта, которые сегодня востребованы среди молодежи.

На фестивале будут такие направления как: воркаут, скейт, BMX, самокат, брейкинг, хип-хоп и граффити, сообщили в агентстве по делам молодежи Астраханской области.

Площадка «Уличной классики» начнет свою работу в 16:00 и расположится у Центра зимних видов спорта, где в этом году откроется Молодежный центр в рамках программы «Регион для молодых».

Также в этот день в Астрахани на территории от памятника Петру I до отеля «Азимут» расположатся тематические площадки, на которых астраханские общественные объединения и организации, учреждения, молодые предприниматели продемонстрируют свои возможности и достижения гостям праздника. Праздничные концерты на малых и большой сцене, мастер-классы, аттракционы, зрелищные площадки, маркеты, фестиваль юмора, фестиваль уличной культуры. Также молодые предприниматели смогут презентовать себя на специальных маркетах. Завершит фестиваль выступление музыкальной группы «5УТРА».

Чтобы принять участие в фестивале уличной культуры, необходимо подать заявку на сайте.