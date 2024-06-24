Глава одного из районов Кировской области уйдет на СВО

Глава Верхошижемского района Кировской области Сергей Опарин стал участником специальной военной операции, куда поедет добровольцем. Детали привел в своем telegram-канале губернатор региона Александр Соколов.

"Опарин руководил районом с 2021 г. Недавно решил, что должен бок о бок с земляками, соотечественниками защищать Родину в зоне проведения СВО. Уже подписал добровольческий контракт с Минобороны. Позиция настоящего патриота и гражданина своей страны. Отправляется на фронт 1 июля. Есть время, чтобы передать дела временно исполняющему обязанности заместителю", - написал Соколов.

Правительство Кировской области не оставит Верхошижемский район без поддержки.