Жителям Екатеринбурга рассказали об еще одной площадке Уралмаша, отданной под КРТ

В мэрии озвучили очередную площадку, отданную под комплексное развитие территории (КРТ). Архитектурное обновление снова затронет Уралмаш – на этот раз под снос пойдут дома в районе улиц Бакинских комиссаров – Калинина – переулка Симбирского, сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города.

Площадь территории, отданной под КРТ, составляет 20 тыс. 996 кв.м. В ее границах находятся двухэтажные дома на:

пер. Симбирский, 9;

Бакинских комиссаров, 32;

Калинина, 69;

Калинина, 71;

Калинина, 73;

Калинина, 77.

Все они являются послевоенными постройками 1948-1949 годов, в каждом из которых по 16 квартир. Авторы проекта хотят расположить здесь не только жилые дома, но и спортивный центр, встроенно-пристроенное дошкольное учреждение в жилом доме и прогулочные площадки.

Напомним, что в этом году в программу комплексного развития территории войдут шесть новых площадок с жилой застройкой. О каждой из них в мэрии обещали сообщать жителям постепенно в течение всего года.