МИД России пообещал послу США ответные меры из-за ракетного удара по Севастополю

Посол США Линн Трейси вызвана в МИД России в связи с ракетным ударом ВСУ по Севастополю.

Как сообщает пресс-служба министерства, дипломату был сделан демарш в связи "кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима".

В МИДе заявили, что США несут "равную с киевским режимом ответственность за теракт в Крыму". Москва примет ответные меры из-за поощрения США ударов Киева по российской территории.

Напомним, днем 23 июня ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке. Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153, еще четверо погибли. В Кремле заявили, что что непосредственная вовлеченность США в боевые действия, которые приводят к гибели мирных россиян, повлечет за собой последствия.