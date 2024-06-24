Суд взыскал с Ходорковского* и Лебедева 1,4 миллиарда рублей

Мещанский суд Москвы постановил изъять 1,4 млрд руб. у экс-владельца "ЮКОСа" Михаила Ходорковского*и экс-главы банка "Менатеп" Платона Лебедева в счет возмещения непогашенного ущерба от налоговых преступлений, передает ТАСС. Иск был подан заместителем генерального прокурора России.

Речь идет о деньгах на счетах банка "Траст". Юристы Федеральной службы судебных приставов и банка "Траст" не возражали против удовлетворения иска. Представителей Ходорковского* и Лебедева на суде не было.

Отмечается, что сами счета бизнесменов в банке не арестованы, с деньгами, оставшимися после изъятия, они могут делать что хотят.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ