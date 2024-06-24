Талибы* требуют отстранения женщин от переговоров в ООН на тему Афганистана

Талибы* (террористическая организация, запрещена в РФ) требуют отстранения афганских женщин от участия в предстоящей конференции ООН по Афганистану, которая состоится 30 июня в Дохе. Конференция будет посвящена построению отношений нынешних властей Афганистана с другими странами и международными структурами.

Guardian сообщает, что талибы* требуют убрать из повестки все вопросы, связанные с правами женщин в Афганистане. Против выступают правозащитники, в том числе женщины-беженки из Афганистана.

С момента прихода к власти в Афганистане в августе 2021 года Талибан* ограничил доступ женщин к образованию, трудоустройству и общественным местам. В марте сообщалось, что в стране вновь введут публичную порку и забивание камнями женщин за прелюбодеяние.

В начале 2024 года саммит с участием талибов* под эгидой ООН провалился, тогда руководство организации отказалось от требования "не вести диалог с другими представителями афганского общества". Но теперь многие правозащитники обвиняют ООН в уступках талибам*.

Хабиба Сараби, бывший министр по делам женщин в Афганистане и первая женщина-губернатор страны, заявила, что международное сообщество отдает приоритет взаимодействию с Талибаном*, а не правам женщин. "К сожалению, международное сообщество хочет иметь дело с Талибаном, и именно поэтому их собственная повестка дня всегда была для них важнее, чем женщины Афганистана, демократия или что-то еще", — сказала она.

*талибы, Талибан – террористическая организация, запрещена в России