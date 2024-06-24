В России могут запретить продажу гаджетов без доступа к российским приложениям

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий продавать гаджеты с обязательным доступом к магазину приложений RuStore.

Как отмечают авторы инициативы, ранее был создан единый магазин приложений, который сейчас доступен для использования на всех устройствах с операционной системой Android. Однако отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, не позволяющие скачать RuStore или иные сервисы, навязывая свои собственные. В результате россияне подчас не могут получить доступ к российским же приложениям. Такая ситуация недопустима.

Соавтор законопроекта зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин пишет, что RuStore должен появиться на айфонах. Дискриминация приложений российских разработчиков в App Store должна быть прекращена. Так, в ЕС соответствующая норма была принята в 2022 году: требование обеспечить пользователям доступ к альтернативному магазину приложений вошло в "Закон о цифровых рынках", который уже вступил в силу. Это заставило Apple обеспечить iOS необходимым функционалом, и в апреле для европейских пользователей стал доступен AltStore PAL – аналог App Store.