В Прикамье назначили "главного" судебного пристава

В Пермском крае и.о. главы судебных приставов региона назначили руководителя Управления ФССП по Мурманской области Александра Малюшкина, сообщает "Коммерсант-Прикамье".

По данным издания, в ближайшее время Малюшкина представят губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

Александр Малюшкин родился 18 ноября 1978 года. В 2003 году стал работать судебным приставом управления Минюста РФ по Ивановской области. Затем работал судебным приставом-исполнителем, начальником отдела, заместителем руководителя управления по Ивановской области, а также главой Управления по Костромской области. В апреле 2018 года его назначили руководителем УФССП по Мурманской области. Сейчас он полковник внутренней службы.