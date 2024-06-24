В Дагестане четверо полицейских остаются в тяжелом состоянии

Главный врач Республиканской клинической больницы Дагестана Газияв Мусаев высказался о состоянии силовиков, пострадавших в результате терактов в республике. Всего в больницы поступили 16 человек, в том числе 13 сотрудников полиции и трое гражданских.

"Из поступивших сотрудников полиции большинство – средней тяжести, большая часть из них будет эвакуирована в медсанчасть МВД для дальнейшего лечения, тяжелыми остаются четыре пациента, они находятся в отделении реанимации, многим из них выполнено оперативное вмешательство. Один пациент – продолжается комплексное обследование, после которого будет определена тактика лечения", - цитирует "Интерфакс" Мусаева.

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими. В результате налета погибли 19 человек, в том числе 15 силовиков.

В ходе контртеррористической операции были нейтрализованы шесть боевиков. Среди ликвидированных террористов - двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. Также среди ликвидированных в Дагестане боевиков мог быть бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров.