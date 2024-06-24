Зрители ревдинского шоу серьезно не пострадали - в больницу никто не обращался

В Ревдинской городской больнице прокомментировали инцидент, произошедший на велошоу 23 июня. Тогда во время трюка горящий трос полетел в зрителей.

Папа маленького Максима рассказал, что канат опалил сыну волосы, на место приехала "скорая", которая осмотрела ребенка и пообщалась с ним, после чего отпустила к родителям.

Отец мальчика отметил, что его сын поначалу сильно испугался, однако в целом все хорошо, сейчас Максим бодр и весел.

В городской больнице рассказали, что пациентов с ожогами по итогам инцидента к ним не поступало.

"В приемный покой Ревдинской городской больницы пациентов с ожогами 23 июня 2024 года не поступало", - передает информацию из горбольницы Telegram-канал "Ревдинский рабочий".

Отсутствие серьезно пострадавших подтвердили и в пресс-службе областной прокуратуры: "По предварительной информации, несколько зрителей были осмотрены дежурившей бригадой скорой помощи, однако оказание им медицинской помощи не понадобилось".

Организатор TRIAL BROTHERS Василий Сидинкин также прокомментировал произошедшее, пояснив, что трюк для спортсменов не новый и за 20 лет его исполнения такого ни разу не было. Вероятной причиной Сидинкин называет низкое качество каната, которое невозможно определить визуально.

"Мы приносим извинения зрителям за испорченное настроение, а также ребятам, которым искрами опалило волосы и испачкало футболку. Слава богу, обошлось без травм", - отметил глава проекта.