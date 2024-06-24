Двое детей после ракетной атаки на Севастополь находятся в крайне тяжелом состоянии

После ракетной атаки на Севастополь двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро – в реанимации, сообщила уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

"Всю ночь в Севастополе работала сводная бригада врачей Минздрава России. Они осмотрели всех раненых - принято решение о транспортировке наиболее тяжелых пациентов в Москву, в федеральные клиники. В столицу направят 12 детей, двое из них – на аппарате ИВЛ. Находимся на связи с врачами", - сообщила омбудсмен.

Она также напомнила, что в результате атаки погибли двое детей – двух и девяти лет.

"Взяли на особый контроль ситуацию, в которой у мальчика погибла мама, а сестра и отец получили ранения. Папа - в тяжелом состоянии. Его госпитализируют в Москву вместе с сыном, чтобы не разлучать", - рассказала Львова-Белова.