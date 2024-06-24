Владимир Якушев: Мужество сотрудников правоохранительных органов Дагестана достойно признания

Теракт в Дагестане — вопиющая попытка разъединить наш многонациональный российский народ, отметил врио секретаря генсовета "Единой России", полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Сейчас на передовой СВО сражаются представители всех национальностей. Они вместе, плечом к плечу отстаивают интересы нашей Родины, поэтому мы не должны поддаваться на провокации. Вместе с тем, всё, что случилось в Дагестане, требует тщательного анализа: необходимо дождаться информации от следственных органов и сделать выводы", — отметил Якушев.

Он подчеркнул, что сотрудники полиции ценой собственной жизни защищали мирных жителей, и подтвердил, что среди погибших есть уроженец Тюменской области - молодой лейтенант Виталий Мезенцев.

"Он и его товарищи с честью выполнили свой служебный долг", - отметил Владимир Якушев.

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими. В результате налета погибли 19 человек, в том числе 15 силовиков.

В ходе контртеррористической операции были нейтрализованы шесть боевиков. Среди ликвидированных террористов - двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. Также среди ликвидированных в Дагестане боевиков мог быть бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров.