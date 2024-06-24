Россия выяснит, действительно ли оружие Сербии попадает на Украину

Россия выяснит, действительно ли часть сербских боеприпасов попадает на Украину. Ранее президент Сербии Александр Вучич говорил, что даже если бы он знал наверняка, к кому попадает сербское оружие, "это его не касается".

"Мы видели и слышали эти заявления Вучича. Будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями", - цитирует "Ъ" Пескова, который не уточнил, с кем именно будут эти самые "контакты".

Вучич ранее признавал, что сербское оружие может попадать на Украину через третьи страны.