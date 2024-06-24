Час памяти «Тот самый длинный день в году» прошел в Астраханской областной научной библиотеке

Час памяти «Тот самый длинный день в году» был подготовлен научной библиотекой Астраханской области совместно с региональной общественной организацией «Дети войны».

Как сообщили в министерстве культуры региона, участниками встречи стали представители молодежных общественных организаций «Движение первых» и «Юнармия», члены поискового отряда «Прометей» с руководителем Натальей Буяновой, участники общественной организации «Русская община». С приветственным словом к аудитории обратился заместитель министра социального развития и труда Астраханской области Ярослав Роговой, который подчеркнул значимость проведения патриотических мероприятий.

Дети войны вспоминали события военных лет, свидетелями которых они были. Гости делились трогательными семейными историями. О вкладе Икрянинского района в победу над фашизмом рассказали представители «Движения Первых» из села Икряное. Звучали стихотворения и песни, посвященные подвигу народа в Великой Отечественной войне. Стихи собственного сочинения продекламировала Самира Тайтимова.

В рамках мероприятия работала книжно-иллюстративная выставка «Через века, через года! Помните!». В завершение встречи участники возложили цветы к Вечному огню в Братском саду.