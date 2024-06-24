Ученики и педагоги Пермской кадетской школы №1 находились в Дербенте во время теракта

Ученики и педагоги Пермской кадетской школы №1 им. Суворова находились на территории кадетского корпуса города Дербента во время теракта, произошедшего 23 июня. С детьми все в порядке, сообщает "Новый компаньон".

Дербентский кадетский корпус хорошо охраняется. Сейчас ребята занимаются по своей программе в сопровождении педагогов и директора ПКШ №1 Марата Валиева.

В Республику Дагестан учащиеся Пермской кадетской школы №1 отправились в июне для прохождения летней военной подготовки. В образовательном учреждении в Перми остались только новобранцы, которые начнут учиться в предстоящем учебном году. Занятия для них организованы в рамках летней занятости на пришкольной площадке.

Напомним, двойной теракт в Дагестане был совершен вечером 23 июня: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Во время налета от рук преступников погибли 20 человек, среди них – 15 силовиков.

В ходе начавшейся контртеррористической операции были нейтрализованы шесть боевиков. Среди ликвидированных террористов оказались двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник.

Также среди убитых налетчиков мог быть бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров, воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец клуба его сына Хабиба Eagles MMA. Mash сообщает, что Кагиров является двоюродным племянником экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева, которого в 2018 г. посадили в тюрьму на четыре года за махинации с земельными участками. По информации телеграм-канала, Гаджимурад работал у дяди водителем-охранником в перерывах между тренировками.