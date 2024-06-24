Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения "Справедливой России"

Ликвидированный в ходе КТО в Дагестане Али Закаригаев был главой отделения "Справедливой России" в Сергокалинском районе республики. Об этом сообщили РИА Новости в реготделении.

Там уточнили, что Закаригаев два года назад ушел с этой должности.

Ранее в СКР сообщили, что установлены личности боевиков, напавших на синагоги и церкви в Дагестане. Ликвидированы пять человек, причастных к совершению преступления. По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник.

Среди ликвидированных террористов оказались двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. Омаров – секретарь местного отделения партии "Единая Россия". Сообщалось, что его исключили из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия".