В Екатеринбурге начнут производить виниловые пластинки для Ural Music Night

В одном из пригородов Екатеринбурга - музыкальной столицы России - откроют второе в стране производство виниловых пластинок Muzilla production. Запустить его планирует бизнесмен из Санкт-Петербурга Станислав Дербышев-Семенов вместе с тремя партнерами.

Как передают слова бизнесмена "Ъ-СПб", уже есть договоренность о выпуске винила с песнями Александра Новикова и Дидюли. Нельзя было не подумать и о самом масштабном в стране музыкальном фестивале - Ural Music Night, для которого будет подготовлено лимитированное издание. Сейчас также проходят переговоры с группой "Ария".

Отметим, что на данный момент пластинки производят только в Москве - на заводе "Ультра продакшн". Для работы на Урале арендована площадь 600 кв.м., где будет установлена новая линия Allegro II от гонконгской MTECH Engineering.Также потребуется дополнительное оборудование для выпуска матриц гальваническим методом. Производство планируют запустить в сентябре, а уже через год компания будет ежемесячно выдавать по 70 тыс. пластинок. Упаковывать их будут в конверты от партнеров бизнесмена из Екатеринбурга.

Сумма вложений составит порядка 100 млн рублей, 50 млн из которых на сегодняшний день уже инвестировано.